«Оседлала я на пляже»: раскинув ноги в шпагате, Волочкова в голубом бикини прокатилась на осле

Балерина отдыхает в Турции и гуляет по побережью верхом.

Звезда балета Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Турцию. Оттуда артистка с завидной регулярностью постит кадры, как она загорает, посещает рестораны, устраивает шопинг и, разумеется, делает шпагаты.

На сей раз свою фирменную растяжку балерина решила продемонстрировать сидя на осле. Красотка прокатилась по пляжу верхом в голубом бикини и раскинув в стороны ноги.

«И коня оседлала я на пляже», — подписала снимок балерина.

Подписчики в комментариях поспешили заметить, что это не конь, а осел или даже мул. Но тем не менее, снимок многим очень понравился.

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