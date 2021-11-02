Выход в свет: Волочкова пришла в ресторан в ветровке на кулиске и растянутых мини-шортах

Балерина отдыхает в турецкой Алании и не стремится наряжаться.

Многие знаменитости улетели на продолжительные выходные ноябрьские дни за границу. Анастасия Волочкова, к примеру, предпочла провести время на побережье Средиземного моря в турецкой Алании.

За первые пару дней балерина уже успела отметиться с разными шпагатами на море, а также отправилась за покупками на местный рынок.

После очередной прогулки Волочкова поспешила в ресторан. Для посещения заведения звезда сцены не стала наряжаться, а осталась в ветровка на кулиске, которую накинула поверх майки из пайеток, и в растянутых мини-шортах белого цвета. В качестве обуви танцовщица предпочла любимые босоножки на платформе.

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