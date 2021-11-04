«Сколько радости!»: Лиана Шульгина вместе с внучкой Валерии поздравила свою младшую сестру

В последних Stories личного микроблога невестка Валерии – Лиана Шульгина – запечатлевала дочь Селин в гостях у своих родителей.

Лиана вместе с Селин приехала поздравить младшую сестру Алексу. Девочка отмечает свой день рождения.

Шульгина показала украшенный к празднику дом. Родительница Лианы – Вера Волкова – встретила свою любимую внучку. Пока Лиана поздравляла Алексу и дарила эксклюзивную картинку с браслетом Tiffany, ее мама потанцевала с внучкой на руках.

Селин переодели, сняв утепленную куртку с принтом в виде героев мультфильма. Девочка в белоснежном платье и повязкой с цветком на голове широко улыбалась у бабашки на руках.

Селин веселилась, глядя на тетю-именинницу.

«Сколько радости!», – отметила мама Лианы.

Виновница торжества обрадовалась не только дорогим подаркам от старшей сестры, но и приезду любимой племянницы. Алекса любит играть и водиться с внучкой певицы Валерии.

Напомним, ранее Лиана Шульгина показала, как проходит фотосессия ее маленькой дочери. Селин пришлось развлекать, чтобы малышка позировал перед камерами на руках у своего папы.

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