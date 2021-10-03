«Домашний день с Селин»: Лиана Шульгина показала свою маленькую любительницу поболтать

Невестка Валерии вернулась с самой дорогой свадьбы года и снова наслаждается материнством.

В одной из последних Stories личного микроблога жены предпринимателя Арсения Шульгины — Лианы — появился ролик, в котором знаменитость похвасталась подросшей наследницей. Селин Шульгина увлеченно беседовала с молодой мамочкой. Только вот родительница ни слова не разобрала из речи крошки.

Любимица семьи Валерии и ее детей — Селин — родилась в январе этого года. Сегодня малышка уже подросла и все больше интересуется окружающим миром. Девочка обо всем хочет рассказать родителям. Вот только мама и папа Селин не понимают ее.

«Домашний день с Селин. Рассказывает что-то интересное. Кто-то что-то понял?», — поинтересовалась у фолловеров Лиана.

Шульгина запечатлела дочь в розовых штанишках и белой кофточке. Малышка играла с развивающим конструктором и сама себе аплодировала.

При этом Селин увлеченно рассказывала о чем-то на своем выдуманном детском языке.

Напомним, ранее Лиана Шульгина вместе с мужем посетили самую дорогую свадьбу года в Африке. Туда звездную чету пригласила блогер Мария Солодар.

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