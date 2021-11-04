Дорогое платье и старые туфли: Кейт Миддлтон высмеяли в Сети

В эти дни в Шотландии проходит саммит ООН по климату. Посетить его должна была и британская королева Елизавета II, однако в последний момент она отменила поездку по рекомендации врачей.

На официальной встрече первых лиц государств появились Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня Кембриджская надела синее платье с объемными плечами Eponine. Его стоимость составляет 2400 фунтов стерлингов (234 тысячи рублей). А вот туфли на ней были старые. Daily Mail пишет, что Кейт их надевала как минимум 12 раз. Цена обуви марки Rupert Sanderson — 425 фунтов стерлингов (41 480 рублей).

«Ее платье очень старомодное и скучное. Она выглядит намного старше своего возраста. 2400 фунтов стерлингов за это платье? Я ношу одну и ту же обувь по несколько лет. То же мне — 12 раз. Цена ее наряда может прокормить огромное количество людей», — цитирует издание пользователей Сети.

Напомним, накануне встречи в Глазго Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись из секретного отпуска, который продолжался порядка десяти дней.

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