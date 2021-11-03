Стильный выход: Кейт Миддлтон в ярко-синем платье-пальто блистала в Шотландии

После недельного отпуска Кейт Миддлтон и принц Уильям вновь приступили к своим рабочим обязанностям. Они появились на экологическом саммите, который начался в шотландском Глазго.

На мероприятии герцогиня Кембриджская блистала в ярко-синем платье-пальто мидакси с длинными рукавами и черными пуговицами лондонского бренда Eponine. Образ она дополнила классическим черным клатчем, черными туфлями на шпильке, бриллиантовыми серьгами и брошью с красным маком. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Добавим, что в мероприятии также приняли участие принц Чарльз и Камилла. А вот Елизавета II пропустила саммит по состоянию здоровья. Для участников и гостей она записала видеообращение.

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