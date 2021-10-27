Совет от бабушки: принц Уильям спрашивал у королевы, стоит ли ему продолжать отношения с Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились будучи студентами университета в начале 2000-х. На протяжении многих лет они встречались, но неожиданно, в 2007-м их отношения прекратились.

Причиной разрыва стало то, что принц, предположительно, отказался встретить новый год в компании Миддлтонов. Это очень расстроило Кейт и в последующие месяцы они сильно отдалились друг от друга. Разрыв случился в апреле 2007-го после того, как Уильям стал сомневаться в их будущем.

«У Уильяма были сомнения насчет Кейт. Именно поэтому он пришел к бабушке, чтобы откровенно обсудить с ней свое будущее. В разговоре принял участие и принц Чарльз. Оба посоветовали ему ни с чем не торопиться», — цитирует Express королевского эксперта Кети Николл.

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Напомним, предложение руки и сердца Кейт Миддлтон получила в конце 2010-го. В этом году супруги отметили 10-летие совместной жизни.

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