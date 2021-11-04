«Черная метка на телевидении»: Цыганова рассказала, за что ей мстил Кобзон

Артистка была невероятно популярной в 90-е, но затем пропала с экранов.

Вика Цыганова приобрела популярность в 90-е. Но в какой-то момент пропала с экранов. Она уверена, что удар по ее карьере нанес Иосиф Кобзон.

Все началось с того, что Иосиф Давыдович сделал недвусмысленное предложение. Продолжить веер после корпоратива в интимной обстановке. Но Вика отказалась, чем и спровоцировала вражду. Об этом артистка рассказывала в интервью Лере Кудрявцевой около двух лет назад.

«О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. Двадцать лет забвения, черная метка на телевидении. А по поводу интервью у Кудрявцевой, я все, что сказала, сказала с юмором. Я не самая последняя женщина, а Иосиф Давыдович – мужчина, такие сегодня – редкость. Думаю, он бы на мои слова не обиделся», – поделилась Вика в разговоре с «Собеседником».

Напомним, Иосиф Кобзон умер в 2018-м году после продолжительной болезни.

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