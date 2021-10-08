Вес – 57 кг, рост – 175 см: как выглядит Анна Заворотнюк после того, как поправилась

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала своим подписчикам в Instagram, что поправилась на 4 кг. Правда вес, который она озвучила, явно излишним не назовешь.

«Итак, ребята, я поправилась. Набрала 4 кг, и теперь вешу 57, вместо обычного 53. Идеальный вес для меня — это как раз 53 кг. При росте 175 я не выгляжу слишком худой при 53 кг. А прям как надо. Сейчас прибавилось в нужных местах, но помимо них и в ненужных», — посетовала она.

«Анюта, ну что вы! У вас замечательная фигура, у меня, например, вес со временем стал 60-61, и не страдаю совсем от этого. А у вас идеальная фигура», «Анна, ну какие лишние кг? Вы просто прекрасны!», «Вы прекрасно выглядите, мой идеальный вес 49 кг при росте 172 см; реальный вес- 50 кг», — поддержали Анну Заворотнюк фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.