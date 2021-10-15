Модный промах: Анна Заворотнюк предстала на прогулке в платье, которое выглядело на ней тесным

Стилист Надя Иванова рассказала Teleprogramma.pro, как лук модели можно было бы улучшить.

Анна Заворотнюк отметилась на променаде по Москве в актуальном образе в стиле street-style, сочетав простое легкое платье с косухой и массивными маскулинными сапогами.

Однако стилист Надя Иванова уверена, что звезда совершила модный промах. В чем он состоит фэшн-эксперт поведала корреспонденту Teleprogramma.pro.

«Сочетание грубых сапог с байкерской курткой и романтичным девичьим платьем – уже практически классика. Такие образы мы очень часто можем встретить и на подиуме, и в street-style. Идея не нова, но достаточно выигрышна – в таком сочетании подчеркивается одновременно и девичья нежность, и сила характера. Поэтому такие образы любят использовать молодые дерзкие девушки. То есть сам образ имеет право на существование, но промах Анны в том, что в нем неправильно соблюдены пропорции. Платье слишком коротковато для такого сочетания. У платья чуть завышена линия талии и создается эффект, будто оно мало. Если бы платье было хотя бы на ладонь выше колена, пропорции были бы правильные, и образ смотрелся бы гармоничнее.

Также лучше бы смотрелся образ, если бы подол платья не был бы рваным, поскольку жесткость кожи куртки и грубость сапог – уже сами по себе агрессивны. А рваный подол платья дает еще дополнительную грубость. Поэтому я бы платье оставила как идею, но поменяла бы его фасон и длину», — прокомментировал Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Закончила Университет культуры и искусства в Санкт-Петербурге, факультет«культуролог моды». Опыт в сфере фэшн-индустрии — 19 лет.

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