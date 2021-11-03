Волочкова удивила свежей локацией своего шпагата в Турции

Анастасия Волочкова отправилась в отпуск в Сиде без своего нового кавалера, 38-летнего Владимира. Возлюбленный заболел и решил не портить отпуск балерины.

Артистка рассказала фолловерам, что из ее люксового отеля в античной Турции ее сейчас забрали друзьями и увезли в Аланью отдохнуть несколько денечков у них дома.

«Я всегда могу позволить себе самые элитные отдыхи. Не кичась этим. Но меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все! Вот и в этот раз я предпочла дом моих друзей на время роскошному люксу. Просто я одна поехала (Володя заболел), и в первые дни мне в отеле было скучно. И вот так чудесно все получилось! Я вам всем желаю добра и хорошего отдыха! У меня прекрасный отдых», — поделилась со своими подписчиками Анастасия Волочкова.

Не обошлось и без фирменного шпагата, который звезда исполнила прямо на ограждении дома друзей возле дороги.

«А в Турции все знают, что вы балерина и шпагат ваш коронный номер?», «Ты прекрасна, Настя, удачи тебе и большой вечной любви, ты заслуживаешь», «Пишут многие, что не удивить шпагатом, а я каждый раз удивляюсь новым локациям», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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