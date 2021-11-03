«Ой, трусы оттопырились!»: Каменских сверкнула пышным афедроном, резко развернувшись в бикини

Звезда позировала на пляже в купальнике с лифом-шторкой.

Настя Каменских взбудоражила своих подписчиков секси-кадром, сделанным на пляже. Певица запечатлелась в крошечном красном купальнике с лифчиком-шторкой и трусиках на тесемках на фоне белого песка и прозрачного моря.

Многие фолловеры заметили, что их любимица много работала в спортзале, чтобы получить такие великолепные формы. Не ускользнули от глаз подписчиков и трусики, которые чуть приподнялись от ягодиц звезды, когда она позировала в развороте на камеру.

«Ой, трусы оттопырились!», «Восхищаюсь, браво, такая прекрасная женщина», «О май гад! Умничка, сколько работы!», «Настя супер, просто чудо», «Сексуальное тело», «Ой, ну какая же Вы красотулечка! Обожаю Вас!», «Купальник не але! Уже б сразу голая!» — прокомментировали фото пользователи Сети.

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