«Появился другой проект»: Добронравов озвучил настоящую причину ухода Васильева из «Сватов»

По словам актера, у него никогда не было конфликтов с коллегой на съемочной площадке.

Актер Федор Добронравов в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему его коллега Анатолий Васильев ушел из сериала «Сваты» десять лет назад.

«Надо у него спрашивать. Мне кажется, что у него появился другой проект и другая работа. У меня с ним никогда не было конфликтов. Когда люди дружат и любят друг друга, то вам как-то не верится, что у них может быть все хорошо». Федор Добронравов

Как отметил Добронравов, их почему-то журналисты все время пытаются стравить с Анатолием Васильевым. «Спрашивают только что-то плохое. Ни о чем хорошем не хотят знать. Все время журналисты ведут речь о каком-то криминале», — заметил Федор Добронравов.

Ранее Анатолий Васильев говорил, что никакого конфликта с Федором Добронравовым у него никогда не было. «Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею ввиду комедийный жанр», — отмечал актер.

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