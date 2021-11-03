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«Для меня уже давно пройденный этап жизни»: Васильев оценил вероятность появления в «Сватах-7»

Как отметил актер, он не знает, кто распространяет подобные слухи.

«Для меня уже давно пройденный этап жизни»: Васильев оценил вероятность появления в «Сватах-7»
Анатолий Васильев. Фото: Globallookpress.com

Актер Анатолий Васильев заявил, что не знает, кто распускает слухи, будто бы он может появиться в седьмой части сериала «Сваты».

Анатолий Васильев
Анатолий Васильев. Фото: Globallookpress.com

«Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни».

Анатолий Васильев

Также он опроверг версию, что ушел из-за подколов на съемочной площадке коллеги Федора Добронравова. При этом Анатолий Васильев подчеркнул, что ему больше нравится юмор в первом сезоне, который снимал режиссер Юрий Морозов. Актер был очень удивлен, что второй сезон снимал уже другой режиссер, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анатолий Васильев ушел из проекта после четвертого сезона. Он был не согласен с режиссерами по поводу некоторых моментов сценария. Навстречу ему никто не пошел.

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Анатолий ВасильевНовости googleСериал "Сваты"Федор ДобронравовЮрий Морозов