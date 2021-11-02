«Инночка Королева знает чуть больше, чем я»: Федор Добронравов – о выходе седьмых «Сватов»

Как отметил актер, он, как и все зрители, в предвкушении.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что до сих пор не знает точной даты выхода на экраны седьмых «Сватов».

«Я сейчас нахожусь далеко от Москвы. Откуда же я знаю, родненькие мои, когда выйдет седьмой сезон «Сватов». Может быть, Инночка Королева знает чуть больше, чем я. Я пока понятия не имею, когда он выходит». Федор Добронравов

Как добавил Федор Добронравов, он и сам в ожидании, как и многие зрители. «К сожалению, у меня пока никаких дат нет», — сказал актер.

Напомним, что Инна Королева на днях заявила: «Сваты-7» точно выйдут на экраны в ноябре. При этом точной даты она не назвала.

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