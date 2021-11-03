Как найти «свой» спортивный костюм
Видео
Не только фигурное катание: чем еще знаменит Евгений Плющенко
Видео

15-летняя ученица Этери Тутберидзе смогла в трех словах дать характеристику тренеру

Майя Хромых высказалась на шоу «90 секунд челлендж».

15-летняя ученица Этери Тутберидзе смогла в трех словах дать характеристику тренеру
Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress.com

15-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе фигуристка Майя Хромых смогла в трех словах рассказать о своей звездной наставнице в эфире шоу «90 секунд челлендж» на Первом канале.

«Требовательная, веселая и красивая».

Майя Хромых
Майя Хромых
Майя Хромых. Фото: Globallookpress.com

В текущем сезоне Майя Хромых выиграла Budapest Trophy, обыграв действующую чемпионку мира Анну Щербакову с преимуществом в 2,18 балла. В 2020 году фигуристка стала серебряным призером финала Кубка России и замкнула пятерку на чемпионате России в Челябинске, сообщает sportkp.ru.

Напомним, что Этери Тутберидзе воспитала целую плеяду звездных фигуристок. Ее подопечные являются главными претендентками на поездку на зимнюю Олимпиаду в китайский Пекин в 2022 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна ЩербаковаМайя ХромыхПервый каналчелябинскЭтери Тутберидзе