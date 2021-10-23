«Всех берет, всех отпускает, всех возвращает»: Роднина высказалась о Тутберидзе и ее ученицах

Как отметила трехкратная олимпийская чемпионка, свое слово в этих историях играют родители фигуристок.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила недоумение, как быстро фигуристка Алена Косторная и Александра Трусова вернулись к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

По ее мнению, на решения спортсменок оказали свое влияние их родители. Как отметила Роднина, в 15-17 лет у человека бывают подъемы настроения, а потом вдруг все резко рушится. Появляются советчики, которые влияют на судьбу.

«Тутберидзе всех берет, всех отпускает, всех возвращает… Она вообще выборно работает, я бы сказала — когда отбирает детей. Все ее девочки прошли через некие сборы, испытания, где она за ними следила. Но дальше, вот эти все «вернись, я все прощу» — ну не знаю». Ирина Роднина

Напомним, что Косторная и Трусова будут готовиться к Олимпиаде под руководством Тутберидзе. Зимние игры пройдут в феврале будущего года в китайском Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

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