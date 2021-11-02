«Самое вкусное было – это сосиски и зеленый горошек»: гимнастка Иванова – о свадьбе с футболистом

Как отметила двукратная олимпийская чемпионка, они гуляли три дня.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свою свадьбу с футболистом Валентином Ивановым, также олимпийским чемпионом.

«Мы познакомились незадолго до Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Это был сбор в Ташкенте. И прилетели туда футболисты. Подруга нас познакомила. Потом мы только в Мельбурне пересеклись. Валя пригласил меня на танец. Нас потом отчитали за этот поход на дискотеку. Сказали, что мы должны экономить силы перед соревнованиями, а не по танцам шастать. А потом обратно мы вместе плыли с Олимпиады на корабле. Это нас сблизило». Лидия Иванова

Как отметила Иванова, предложение будущий муж ей сделал только через три года.

«Он попросил захватить паспорт. Мы зашли куда-то и там мне вручили бумагу для росписи. Спросили, какую фамилию оставить после замужества. На свадьбе у нас самое вкусное было — это сосиски и зеленый горошек. Это было все искренне и счастливо. Свадьба длилась три дня. И все было хорошо. В 1959 году я забеременела. Но решила ликвидировать беременность, чтобы выступить на Олимпиаде. Позже я дважды стала мамой», — рассказала Иванова.

Напомним, что сегодня Лидия Иванова — известный спортивный комментатор. Ее муж Валентин Иванов уже, к сожалению, ушел из жизни.

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