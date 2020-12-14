Оператор «Отряда самоубийц» экранизировал книгу Алексея Иванова о студентах

14 декабря в Сети появился первый трейлер фильма «Общага». Картина снята по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови» 1992 года и является режиссерским дебютом оператора Романа Васьянова. Последний известен тем, что работал в Голливуде, в частности, снимал мрачный кинокомикс «Отряд самоубийц». По иронии судьбы, его первое режиссерское творение рассказывает историю одного самоубийства.

По сюжету, группа студентов живет беззаботной жизнью, в которой единственная проблема — это строгие порядки в общежитие. Но внезапно одна из девушек прощается с жизнью, а виноватыми оказываются герои фильма, так как они якобы не закрыли дверь на крышу.

В этой тяжелой драме снялись Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин, Геннадий Вырыпаев и Алена Михайлова. Ожидается, что в прокат картина выйдет в 2021 году.

Добавим, что Васьянов так является оператором отечественных фильмов «Охота на пиранью», «Стиляги», «Одесса» и американских боевиков «Ярость» и «Яркость».

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