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Официально: Светлана Иванова не беременна от известного режиссера Джаника Файзиева

Актриса появилась на красной дорожке «Золотого орла-2021».

Официально: Светлана Иванова не беременна от известного режиссера Джаника Файзиева
Светлана Иванова. Фото: Global Look Press

В Москве проходит торжественная церемония вручения престижной кинопремии «Золотой Орел-2021». Номинанты были названы еще 28 декабря. В числе тех фильмов, которые поборются за главный приз – картины «Стрельцов», «Дорогие товарищи!», «Лед-2».

Светлана Иванова
Светлана Иванова. Фото: Teleprogramma.pro

Среди гостей появилась и Светлана Иванова. В последнее время ходили слухи, что 35-летняя актриса беременна от режиссера Джахонгира Файзиева. От него девушка уже воспитывает 9-летнюю дочь Полину. Но Светлана слухи развеяла, облачившись в силуэтный жакет.

Среди звезд, кто в числе первых пришел на мероприятие, были замечены Татьяна Михалкова, Нелли Кобзон, Анна и Надежда Михалковы, Светлана Немоляева. Последняя, кстати, претендует на награду за лучшую женскую роль на ТВ.

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"Золотой орел"Джаник ФайзиевкинопремияСветлана Иванова