«Установили импланты?»: Анастасия Решетова удивила выдающимся «орехом»

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Анастасии Решетовой появилась свежая фотография знаменитости в соблазнительном платье-трубе. Примечательно, что наряд подчеркнул неестественно большие формы экс-избранницы Тимати.

К слову, шоумен Тимур Юнусов уже прославился как любитель сочных форм. Его новая возлюбленная — модель Саша Дони — эпатирует поклонников наливной грудью.

Вот и бывшая избранница артиста обладает роскошной фигурой. Однако фолловеры Решетовой не уверены, что сочный «персик» Анастасии не был под ножом хирурга.

Решетова засветила объемные ягодицы в облегающем платье белоснежного оттенка. Наряд с бахромой на подоле эффектно выделил аппетитные формы модели.

Подписчики Анастасии поразились раздавшимся бедрам знаменитости. Они заподозрили Решетову в операции по увеличению ягодиц. А некоторые сравнили модель с Ким Кардашьян.

«Не слишком большая?», «Шаг за шагом и почти, как у Кардашьян», «Ого, какой орех! Насть, перебор», «Настя, вы установили импланты?», — написали поклонники Решетовой.

Напомним, ранее Анастасия Решетова призналась, что набрала лишние килограммы за время отпуска.

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