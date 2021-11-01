«Он попросил сфотографироваться»: точная копия Лорен рассказала об отношениях с Шаляпиным

Как отметила Любовь Лапшина-Богушева, ей сразу приписали роман с певцом.

Точная копия итальянской певицы и актрисы Софи Лорен Любовь Лапшина-Богушева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях с музыкантом Прохором Шаляпиным.

«Я сфотографировалась с Прохором Шаляпиным на каком-то мероприятии. Он попросил сфотографироваться. Через некоторое время выходят статьи: «Прохор Шаляпин закадрил 80-летнюю Софи Лорен». И мы с ним на снимке». Любовь Лапшина-Богушева

Как отметила Любовь Лапшина-Богушева, она счастлива в личной жизни и без Прохора Шаляпина.

«У меня молодой муж, который младше моего сына. Но они прекрасно ладят, друзья», — заметила Лапшина-Богушева.

Напомним, что у Прохора Шаляпина было несколько романов с женщинами, которые старше него. По этому поводу певец часто подвергается шуткам.

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