Легла на пирс и ноги раздвигает: новая пассия Тимати показала, как проводит время на Мальдивах

19-летняя длинноногая красотка Саша Дони прославилась благодаря роману с рэпером Тимати. Девушку фанаты быстро рассекретили как спутницу музыканта на Миконосе и теперь следят за ней на Мальдивах, где блондинка отдыхает в настоящий момент с артистом.

Пока Тимати ловит волну, его избранница совершенствуется. Красотка старается не пропускать тренировки и устроила занятие с резинкой прямо на пирсе. Подруга Тимати легла на спину и начала выполнять упражнение на сопротивление, раздвигая ноги.

При этом девушка не забыла похвастаться видами своей фигуры, а также окружающими пейзажами, запечатлев себя лежащей на спине в окружении мальдивской красоты.

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