Уже в фитнес-клубе Тимати: Саша Дони засветила «лисьи носики» в тонкой майке

В одной из последних Stories личного микроблога модели Саши Дони появилась соблазнительная фотография знаменитости в раздевалке Black Star Fitness. Примечательно, что Тимур Юнусов сам недавно посетил тот же спортивный зал.

Напомним, недавно Дони похвасталась видами российской столицы из окна Rolls-Royce. Фолловеры блондинки тут же предположили о том, что модель прилетела к Тимати. Сама Саша не рассказала, зачем посетила Москву.

Однако вскоре Дони похвасталась обворожительной фигурой в раздевалке фитнес-клуба, который был открыт Юнусовым. Саша в сером спортивном костюме и кроп-топе засветила «лисьи носики». Дони добавила к фото геопозицию спортивного зала шоумена.

К слову, Тимати сам недавно был в том же зале. Он почти одновременно с Дони разместил ролик из фитнес-центра. Поэтому поклонники Юнусова предположили, что артист занимался спортом в компании новой возлюбленной.

Напомним, ранее Саша Дони похвасталась роскошной растяжкой. Новая возлюбленная Тимати доказала, что владеет вертикальным шпагатом.

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