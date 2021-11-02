Директор в седле: Гном Гномыч прокатил малыша Арсения на лошадке

Восьмилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, или Гном Гномыч, как привыкли родители называть мальчика, обожает нянчиться с младшим братом. Арсению Плющенко только-только исполнился годик, малышку интересно все вокруг, и старший братик помогает и поддерживает его в новых открытиях и начинаниях.

Вот и сейчас лошадку-качалку малыш смог оседлать при помощи брата. Рудковская запечатлела, как мальчики вместе проводят время: Гном Гномыч придерживает Арсюшу и очень аккуратно качает его туда-сюда, и крохе это нравится. В какой-то момент старший целует младшего в макушку, демонстрируя свою любовь.

«Умничка такой за младшим ухаживает», «Милота. Саша как братика любит. Умничек. хороший мальчик. Воспитанный», «Милашки», «Какой у него заботливый брат», «Хорошенькие такие», «Няня хорошая. Как быстро дети растут. Прелесть мальчишки», — комментируют под видео фолловеры.

Кстати, у малыша Арсения тоже есть забавное прозвище от домашних. Родители называют кроху Директором за его серьезность и стремление все контролировать.

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