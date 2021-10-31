Чудеса на Хеллоуин: Яна Рудковская превратила тыкву в оранжевый Porsche Panamera

Знаменитость отдала предпочтение сочному цвету машины за более семи миллионов рублей.

В последних публикациях личного микроблога звездного продюсера Яны Рудковской появилась запись, в которой жена Евгения Плющенко презентовала новый автомобиль апельсинового цвета.

Яна решила порадовать себя на Хеллоуин. Рудковская не стала надевать устрашающий костюм. Свои волшебные способности знаменитость показала без крыльев феи и волшебной палочки ведьмы.

Яна «превратила» большую оранжевую тыкву в дорогую машину.

«Я не знаю, у кого во что тыква превращается в Хеллоуин (говорят, что у кого в тыквенную кашу, у кого-то в тыквенный суп, а у кого-то даже в карету), но у меня традиционно в Porsche Panamera», – похвасталась Рудковская.

«И пусть у каждого тыква превратится в Porsche», «Где бы взять такую тыкву?», «Очень красивая машина, мне нравится», «И пусть так будет у всех», «Какая прелестная машинка», «Самая лучшая и красивая, обожаю», «Вау! Вот это цвет!», «Машина просто пушка!», – написали поклонники Яны, полюбовавшись новым автомобилем продюсера.

Напомним, ранее Яна Рудковская примерила кожаный комбинезон для поездки на мотоцикле на самом скоростном треке в мире.

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