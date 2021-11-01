«Детям все равно!»: Меган Маркл вновь раскритиковали

На днях герцогиня Сассекская обратилась к юным читателям.

Летом этого года Меган Маркл выпустила детскую книгу «Скамейка». Дебют актрисы в качестве писателя случился сразу после появления на свет ее дочери Лилибет Дианы. На днях герцогиня решила обратиться к юным читателям.

На YouTube-канале издательского дома, в котором была опубликована книга, появился видеоролик, на кадрах которого была Меган. Ее уже подвергли критике за то, что она надела украшения стоимостью полмиллиона долларов.

«Я Меган, герцогиня Сассекская, и сегодня я собираюсь прочитать вам мою книгу под названием «Скамейка», — сказала жена принца Гарри.

Мимо зрителей не прошел тот факт, что экс-актриса начала свою речь, представившись герцогиней.

«Детям все равно! Представилась как герцогиня, чтобы никто не забыл», — цитирует Express недовольных пользователей Сети.

Напомним, принц Гарри тоже решил выпустить мемуары. Его книга выйдет в свет в конце 2022 года.

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