Шик и блеск: Меган Маркл показала украшения на полмиллиона долларов

Накануне Меган Маркл появилась в новом видеоролике для YouTube-канала издательства Penguin Random House. Именно там вышла в свет первая книга герцогини – «Скамейка».

На кадрах Меган блистала в белой рубашке. Фанаты отметили, что она превосходно выглядит и буквально светится от счастья. А Daily Mail тем временем подсчитал, что для съемок экс-актриса надела украшений на полмиллиона долларов.

Жена принца Гарри позировала в золотых часах Cartier за 23 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), которые раньше принадлежали принцессе Диане. Образ дополнил браслет Cartier Love за 6 900 долларов (483 тысячи рублей).

Также Меган надела золотой браслет, разработанный дизайнером Дженнифер Мейер, стоимость которого три тысячи долларов (208 тысяч рублей), и обручальное кольцо за 350 тысяч долларов (24,7 миллиона рублей).

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