Модная прогулка: внучка Пугачевой поучаствовала в гуляниях на Хеллоуин в наряде чирлидерши

Клава Земцова живет в Нью-Йорке и с удовольствием празднует канун Дня Всех Святых.

Праздник разгулявшейся нечисти, а точнее наряженных в ведьм и вурдалаков гуляющих прошел в последние выходные октября по всей планете. Жители многих стран, включая Россию, с удовольствием отметили Хеллоуин с родными и друзьями.

Звездные семьи не остались в стороне. Максим Галкин с Лизой и Гарри, Татьяна Навка и дочка Надя, Яна Рудковская с малышом Арсением — эти и многие другие селебрити устроили перевоплощения с угощениями.

По ту сторону Атлантики тоже было весело. Кристина Орбакайте с мужем и дочкой отправились на народные гуляния по Нью-Йорку. Певица показала, что внучка Пугачевой, девятилетняя Клава Земцова, нарядилась в костюм чирлидерши — бело-синий топ и юбочку, а в качестве аксессуара взяла огромные очки.

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