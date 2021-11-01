Устрашающий приемчик: крошка-сын Плющенко напугал родных своим грозным рыком

В ночь с 31 октября на 1 ноября многие звездные семьи праздновали Хэллоуин. Среди любителей пощекотать нервишки оказались Татьяна Навка с дочкой Надей, Максим Галкин с Лизой и Гарри, Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми.

Семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко тоже не осталась в стороне от самого страшного дня в году. Вовлекли в празднество даже самого маленького члена семьи – годовалого Арсения.

Плющенко показал поклонникам в микроблоге, как малыш Арсений позирует с украшенной тыквой. Мальчику явно нравится «игрушка», он пытается ее поднять.

И даже пугает окружающих, издавая злобное рычание. Но при этом сохраняет обворожительную улыбку на лице, чем приводит подписчиков отца в умиление.

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