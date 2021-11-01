Как приготовить салат с карамелизированной грушей
Видео
Модные прически и стрижки 2022 года
Видео

Фрау Карина: как бывшая жена Ивана Урганта построила свое счастье

На Карине Авдеевой шоумен женился в 18 лет.

Фрау Карина: как бывшая жена Ивана Урганта построила свое счастье
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Уже много лет Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе. Впервые будущий шоумен вступил в брак, когда ему было всего 18. Избранницей стала Карина Авдеева. Они познакомились на дискотеке.

Карина Авдеева
Карина Авдеева. Фото: инстаграм

Карина была старше звездного наследника на четыре года, поэтому его родители этот союз не одобряли. Без поддержки состоятельных родственников, содержать семью было сложно. Неудивительно, что через полтора месяца супруги расстались.

После развода Авдеева снова вышла замуж, родила дочь и развелась. А потом познакомилась с бизнесменом из Германии и уехала к нему. Третий супруг удочерил дочь Карины и, судя по соцсетям, они счастливы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Вечерний Ургант"Иван УргантИван Ургант последние новости