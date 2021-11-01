Фрау Карина: как бывшая жена Ивана Урганта построила свое счастье

Уже много лет Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе. Впервые будущий шоумен вступил в брак, когда ему было всего 18. Избранницей стала Карина Авдеева. Они познакомились на дискотеке.

Карина была старше звездного наследника на четыре года, поэтому его родители этот союз не одобряли. Без поддержки состоятельных родственников, содержать семью было сложно. Неудивительно, что через полтора месяца супруги расстались.

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После развода Авдеева снова вышла замуж, родила дочь и развелась. А потом познакомилась с бизнесменом из Германии и уехала к нему. Третий супруг удочерил дочь Карины и, судя по соцсетям, они счастливы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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