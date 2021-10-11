Бешеные деньги: сколько платят Макеевой, Собчак, Малахову и Урганту на праздниках для богачей

Гонорары артистов на частных мероприятиях – весьма разнятся. Так, недавно стало известно, что самыми дорогими певцами являются Григорий Лепс и Стас Михайлов. Они берут с заказчиков по 6-7 млн рублей за вечер. Чуть меньше зарабатывают за концерт Лобода, Сергей Лазарев, Дима Билан – порядка 4-4,5 млн.

Что касается ведущих все тех же мероприятий, то здесь расценки также зависит от звездности. Так, Анастасия Макеева возьмет за свои услуги в качестве ведущей миллион рублей. В качестве бонуса может исполнить пару песен. Столько же будут «стоить» Екатерина Варнава и Вячеслав Макаров. Чуть дороже обойдется присутствие на вечеринке Дмитрия Губерниева – 1,5 млн.

Ну, а самые востребованные – это дуэт Ксении Собчак и Игоря Верника, а также Ксении Собчак и Ивана Урганта. Второй вариант обойдется дороже.

Так, самыми дорогими в этой сфере являются Иван Ургант, Андрей Малахов, Ксения Собчак и Максим Галкин. Им придется заплатить 4,5-5,5 млн рублей. От 2 до 3,5 млн стоят услуги Леры Кудрявцевой, Игоря Верника, Гарика Харламова и Николая Баскова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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