«Ведьма!»: 66-летняя Лариса Долина в черном приталенном платье показала точеную фигуру

Лариса Долина на радость многочисленной армии фанатов в этом году завела микроблог в Instagram звезда советской и российской эстрады старается общаться с подписчиками ежедневно, и на этот раз в честь Хэллоуина показала себя в мрачном наряде.

Артистка в черном приталенной платье в пол подчеркнула точеную фигуру, на голову надела ведьминский колпак, а в руку взяла метлу.

66-летней звезде многие поспешили сделать комплименты. Нашлись и те, кто раскритиковал певицу за празднование «не нашего» праздника.

«Шикарная», «Изящно, Лариса Александровна», «Классная какая Лора!!образ огонь!», «Бесподобно!», «Красивое фото! Вам отличного дня и настроения!», «Вы выглядите потрясающе!», «Вам очень идет!», «Вам идет образ ведьмочки», «Мистическое фото, потрясное», «Какая очаровательная Ведьма!», — откликнулись в комментариях подписчики.

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