Как приготовить салат с карамелизированной грушей
Видео
Модные прически и стрижки 2022 года
Видео

Мама в паутине, дочка с клыками: Навка показала, как они с маленькой дочкой преобразились на Хэллоуин

Фигуристка и ее наследница Надя Пескова повеселились в самый страшный день в году.

Мама в паутине, дочка с клыками: Навка показала, как они с маленькой дочкой преобразились на Хэллоуин
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Вся семья Татьяны Навки ежегодно отмечает Хэллоуин. Этот октябрь не стал исключением – с дочкой они не только приготовили страшные украшения и вкусные угощения, но и перевоплотились в нечисть.

«Нашим деткам очень нравится к нему готовиться, придумывать образ, наряд, роль, проявлять свои артистические способности и искать что-то новое!», — рассказала звезда льда.

Татьяна Навка с дочкой
Татьяна Навка с дочкой. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Навка показала, какие образы они с семилетней Надей Песковой примерили. Мама украсила лицо черной паутиной, а наследница сверкнула белоснежными клыками вампира, нарядившись в большой ведьминский колпак.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

дети звездНавкаНадежда НавкаТатьяна НавкаТатьяна Навка образ