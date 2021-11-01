Мама в паутине, дочка с клыками: Навка показала, как они с маленькой дочкой преобразились на Хэллоуин

Фигуристка и ее наследница Надя Пескова повеселились в самый страшный день в году.

Вся семья Татьяны Навки ежегодно отмечает Хэллоуин. Этот октябрь не стал исключением – с дочкой они не только приготовили страшные украшения и вкусные угощения, но и перевоплотились в нечисть.

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«Нашим деткам очень нравится к нему готовиться, придумывать образ, наряд, роль, проявлять свои артистические способности и искать что-то новое!», — рассказала звезда льда.

Навка показала, какие образы они с семилетней Надей Песковой примерили. Мама украсила лицо черной паутиной, а наследница сверкнула белоснежными клыками вампира, нарядившись в большой ведьминский колпак.

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