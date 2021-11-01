Потерянные полушария: новая подруга Тимати показала, что бывает, когда купальник не по размеру

Юная инстадива Саша Дони прославилась после того, как отдохнула в Греции с рэпером Тимати минувшим летом. Поклонники рэпера продолжают следить за длинноногой красоткой в Instagram и сейчас наблюдают, как пара вместе отдыхает на Мальдивах, по-прежнему не появляясь друг у друга в микроблогах.

Пока Тимати занят на серф-кэмпе, его новая подруга не скучает. Она принимает солнечные ванны, наслаждается водными процедурами. На новом фото, которым поделилась красотка, она позирует в бикини, которое ей оказалось не по размеру.

Микротреугольнички вместо полноценного лифа не смогли скрыть выдающийся бюст красотки, и из него снизу начала сползать грудь.

Отметим, что музыкант и его новая пассия стараются скрывать свои отношения. Саша Дони делится пляжным контентом, Тимати посвятил публикации серф-сбору с командой единомышленников. Но после заката все вместе они оказались на вечеринке, откуда щедро делятся одинаковыми видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!