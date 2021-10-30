Постаралась до ужаса: Наташа Королева не стала скрывать, что с ее лицом сотворила невестка-стриптизерша

Звезда 90-х Наташа Королева вместе с 19-летним сыном Архипом приняли участие в съемках спецвыпуска музыкальной программы «У-дачный чарт» на Муз-ТВ. Необычным в нем оказалось все, начиная от тематики и декораций и заканчивая нарядом Королевой и ее макияжем.

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Выпуск шоу был приурочен к Хэллоуину, который отмечается 31 октября и который все активнее празднуют в России. Королева примерила мрачный образ красотки в черном, с венком на голове и характерным гримом. Как оказалось, с лицом артистки поработала ее невестка, экс-стриптизерша Мелисса Валынкина, которая переквалифицировалась в визажисты.

Напомним, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип с 18 лет живет со своей возлюбленной на мансарде особняка мамы в Крекшино. Его избранница в прошлом – исполнительница такого же танцевального жанра, что и ее «свекор», и никогда этого не скрывала.

Правда, судя по тому, что девушка теперь готовит свекровь и гражданского мужа к съемкам, со стриптизом она покончила.

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