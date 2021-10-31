Все натуральное: Проскурякова показала крупным планом морщинки на лбу и в уголках глаз

39-летняя жена Игоря Николаева любит себя такой, какая есть.

39-летняя избранница 61-летнего композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова не любит сильно вмешиваться в свою внешность.

Звезда как-то призналась своим фолловерам, что ей просто жаль на это тратить время. Кроме того, артистка любит себя такой, какая она есть, да и ее муж тоже, об этом он говорит постоянно в различных интервью и в личном блоге.

Пара жената с 2010 года, при этом вместе они уже 15 лет. Они воспитывают шестилетнюю дочь Веронику, которая решила пойти по стопам родителей и стать артисткой. Девочка уже пишет музыку и стихи.

В личном блоге Юлия Проскурякова опубликовала фото со съемочной площадки сериала «Анна с Молдаванки», где она исполняет роль Любы. Звезда не стала накладывать фильтры и показала свое лицо крупным планом без прикрас – с морщинками на лбу и в области век.

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