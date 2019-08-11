Николаев в день рождения жены показал ее фото без макияжа

59-летний композитор Игорь Николаев в день 37-летия жены показал ее фото без макияжа. Снимок он выложил на своей страничке в Instagram.

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Судя по всему, музыкант хотел показать, что любит свою избранницу в любом виде и не только за красоту. Популярный певец написал в своем блоге: «С днем рождения, любимая! Ты прекрасный светлый человек. Спасибо за любовь! Спасибо за Веронику!»

Напомним, Веронике, дочери Игоря и Юлии, скоро исполнится 4 года. У Николаева это второй ребенок. Первой дочери музыканта Юлии уже 40 лет. Она, как и ее знаменитый папа, пишет музыку, живет в Майями. И именно Юлия Николаева является автором знаменитой песни Наташи Королевой «Любовь без правил», которая, кстати, является второй женой российской знаменитости. С Еленой, матерью Юлии и первой женой, Игорь развелся в 1991 году, прожив с ней 13 лет. С Королевой Николаев состоял в браке 9 лет. С Проскуряковой композитор тоже живет 9 лет.