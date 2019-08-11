ЗВЕЗДЫ

Николаев в день рождения жены показал ее фото без макияжа

Певице и актрисе Юлии Проскуряковой исполнилось 37 лет.

Николаев в день рождения жены показал ее фото без макияжа
Юлия Проскурякова /instagram.com/uliaveronika/?utm_source=ig_embed

59-летний композитор Игорь Николаев в день 37-летия жены показал ее фото без макияжа. Снимок он выложил на своей страничке в Instagram.

Судя по всему, музыкант хотел показать, что любит свою избранницу в любом виде и не только за красоту. Популярный певец написал в своем блоге: «С днем рождения, любимая! Ты прекрасный светлый человек. Спасибо за любовь! Спасибо за Веронику!»

Напомним, Веронике, дочери Игоря и Юлии, скоро исполнится 4 года. У Николаева это второй ребенок. Первой дочери музыканта Юлии уже 40 лет. Она, как и ее знаменитый папа, пишет музыку, живет в Майями. И именно Юлия Николаева является автором знаменитой песни Наташи Королевой «Любовь без правил», которая, кстати, является второй женой российской знаменитости. С Еленой, матерью Юлии и первой женой, Игорь развелся в 1991 году, прожив с ней 13 лет. С Королевой Николаев состоял в браке 9 лет. С Проскуряковой композитор тоже живет 9 лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИгорь Николаев последние новостиниколаевфото без косметикифото без макияжаЮлия НиколаеваЮлия Проскурякова и Игорь Николаев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Николаев в день рождения жены показал ее фото без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: