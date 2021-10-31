«На что накопили»: Анна Бузова рассказала подробности о своей новой квартире

Сестра Ольги Бузовой при этом отметила, что не любит хвастаться финансовым положением.

В последних Stories личного микроблога бизнес-леди Анны Бузовой появился макет интерьера новой квартиры знаменитости.

Анна заявила, что квартира будет небольшой, но очень красивой.

«Она не сильно большая. 80 квадратных метров. Ну, чуть-чуть побольше. Собственно, на что отложили, накопили и заработали четным трудом, то и получили», – призналась Бузова.

Младшая сестра Ольги Бузовой показала, как будет выглядеть гостиная в ее новом доме. Бизнесвумен отдала предпочтение мраморным поверхностям и спокойным оттенкам.

«Проект очень красивый. Пересматриваю его каждый день. Он, кстати, висит у меня на карте желаний», – поделилась Анна.

Также Бузова презентовала кухню. Это пространство Анна планирует сделать светлее зоны отдыха.

Напомним, ранее Анна Бузова устроила истерику из-за своего нового жилья. Поклонники и СМИ заявили, что квартиру бизнесвумен подарила старшая сестра Ольга. Однако Анна отрицает этот факт.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.