«5 минут времени»: Анна Бузова показала, как делает элегантную укладку из двух косичек и хвоста

Родная сестра Ольги Бузовой Анна неожиданно для себя стала бьюти-блогером. Брюнетка однажды показала, как делает легкую укладку из длинных волос, и этот пост стал невероятно популярен. После повтора опыта, произошло тоже самое.

Звезда уже научила девушек делать строгую «розетку» из хвоста и косынки. Показала, как формировать объемный хвост при помощи двух хвостиков. И рассказала, как уложить локоны в симпатичную прическу «Микки», которая подойдет молодым девушкам.

И вот – новый способ элегантной укладки волос при помощи двух косичек и любимого Анной Бузовой хвоста. Звезда заплела две тонкие косички надо лбом, соединила их на концах, сделала петлю и продела через нее волосы, получив красивый хвост. Готово!

«5 минут времени», — констатировала младшая Бузова.

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