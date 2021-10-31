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«Макияж просто бомба»: Ольга Бузова накинула на голову платок вдовы и притворилась Паучихой

Исполнительница показала свой костюм на Хеллоуин.

«Макияж просто бомба»: Ольга Бузова накинула на голову платок вдовы и притворилась Паучихой
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Ольги Бузовой появилась фотография артистки в образе для Хеллоуина. Примечательно, что поклонникам певицы понравился костюм Паучихи.

Бузова с нарисованными порезами и пауками на лице собрала волосы в объемный пучок и украсила его черной тканью. Также телеведущая нацепила на пряди ажурную диадему.

Ольга сделала яркий макияж, а на руки надела перчатки без пальчиков в виде паутины. Вообще членистоногие стали основным мотивом образа Бузовой.

«Кто я? Drama Queen или Паучиха. Решать вам», – заявила Бузова.

Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86
Ольга Бузова в костюме на Хеллоуин. Фото: Instagram.com/buzova86

 «Мне напомнило вдову», «Ты красивая ведьмочка», «Бомба, нереальная просто», «Королева козерогов», «Вау! Вот это образ», «Макияж просто бомба», «Олечка, вы лучшая! Drama Queen красивее звучит», – восхитились фолловеры Ольги Бузовой.

Напомним, ранее Ольга Бузова честно рассказала о своем характере. Телеведущая призналась, что отсутствие рядом достойного мужчины сделало ее чересчур неприступной и холодной.

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