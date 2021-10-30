«Пришлось стать сильной»: Ольга Бузова пожаловалась на сложную «женскую долю»

Исполнительница Ольга Бузова заявила, что ей приходится скрывать свою настоящую сущность. Об этом знаменитость рассказала в личном микроблоге.

Бузова пообщалась с поклонниками, которые поинтересовались у Ольги о настоящем характере певицы.

Фолловеры спросили у телеведущей, приходится ли ей скрывать что-то. Бузова призналась, что на самом деле она очень ранимая. А отсутствие рядом надежного мужчины и предательства любимых сделали ее «железной леди».

«На самом деле мне пришлось стать сильной в каких-то моментах. Я решаю «мужские» вопросы, принимаю сложные решения и делаю все сама. Не потому, что этого хочу, а просто если не я, то никто не сделает. На самом деле я очень чуткая, ранимая девушка. И такой являюсь», – ответила Ольга.

Напомним, ранее Ольга Бузова назвала стоимость своего платья с минимумом ткани. Большие разрезы черного облегающего наряда не уменьшили его цену. Телеведущей пришлось выложить кругленькую сумму за платье Roberto Cavalli.

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