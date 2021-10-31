«Сколько советов дали»: Екатерина Стриженова почтила память Игоря Кириллова

Телеведущая Екатерина Стриженова обратилась с трогательными словами к Игорю Кириллову после его смерти.

Напомним, ведущему программы «Время» Игорю Кириллову было 89 лет. Диктор умер из-за последствий хронических заболеваний.

Журналист успел дать множество профессиональных советов молодым коллегам. Вот и Екатерина Стриженова с теплотой вспоминает о своем наставнике.

«Игорь Леонидович, сколько интервью мы с вами сделали, сколько историй из своей жизни вы мне поведали, сколько советов в профессии дали, сколько смеялись мы с вами над обстоятельствами! Я и сейчас слышу ваш голос, который знает каждый из нас.

Вы – лицо «Времени»! Мы не перелистываем страницу, мы просто продолжаем читать каждый свою книгу до конца… Светлая память», – написала Стриженова в комментариях к фото с легендарным диктором.