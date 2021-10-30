«Навсегда в сердцах»: Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова

Президент России Владимир Путин почтил память диктора Игоря Кириллова.
Глава государства отметил, что вся страна будет помнить опытного и талантливого журналиста.
Путин назвал Кириллова признанным патриархом отечественного телевидения и настоящим профессионалом своего дела.
«Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей – всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека», – заявил Владимир Владимирович на сайте Кремля.
Напомним, ранее стало известно о смерти диктора Игоря Кириллова. Легендарному советскому журналисту было 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти диктора стали возрастные хронические заболевания.
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