«Навсегда в сердцах»: Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова

Диктор советского телевидения ушел на 90-м году жизни.

Президент России Владимир Путин почтил память диктора Игоря Кириллова.

Глава государства отметил, что вся страна будет помнить опытного и талантливого журналиста.

Путин назвал Кириллова признанным патриархом отечественного телевидения и настоящим профессионалом своего дела.

«Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей – всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека», – заявил Владимир Владимирович на сайте Кремля.

Напомним, ранее стало известно о смерти диктора Игоря Кириллова. Легендарному советскому журналисту было 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти диктора стали возрастные хронические заболевания.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.