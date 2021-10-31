«Пусть кто-то снимется рядышком»: Виторган объяснил, почему не сыграет в одном фильме с Башаровым

По словам актера, он порой видит коллегу на экране и не понимает, как тот там оказался.

Актер Эммануил Виторган в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ негативно высказался о своем коллеге Марате Башарове.

«Ему уже давали. Он получал. Я сейчас смотрю иногда на экран. Он появляется в фильмах. Так что привлекает кого-то такой вид проживания жизни такого человека. Я бы отказался сыграть с ним в кино. Пусть кто-то снимется рядышком». Эммануил Виторган

Бывшая жена Башарова актриса Екатерина Архарова объяснила, почему актер до сих пор шлет проклятия в ее адрес. «Это обида. У меня все хорошо, а у него разбитое корыто. Как обычно. Некая месть», — заявила Архарова.

Напомним, что бывшие жены Башарова Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова попадали в разное время в больницу после того, как актер ломал им носы. Екатерина Архарова является племянницей Эммануила Виторгана.

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