«Лучше всех!»: Устинья Малинина в силуэтном платье мидакси отметилась на концерте

Дочь Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. 20-летняя звездная наследница пошла по стопам знаменитого папы и посвятила себя музыке. В своем инстаграм Устинья часто делится моментами своей жизни.

На этот раз она показала кадры с концерта.

«Мы отработали еще один концерт с хором и симфоническим оркестром. Спасибо всем тем, кто пришел или смотрел лайвстрим!», — написала Малинина.

Устинья позировала в черном силуэтном платье мидакси, а волосы собрала в элегантный пучок. Подписчики засыпали ее комплиментами.

«Класс! Какая стройная и красивая! Умница! Лучше всех! Круто!», — писали пользователи Сети.

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