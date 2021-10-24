«Будущая прима»: Устинья Малинина в баклажановом платье с цветочным принтом поддержала тренд на пышные рукава

Среди последних публикаций личного микроблога будущей оперной певицы Устиньи Малининой появилась фотография с торжественного мероприятия в Лондоне.

Устинья нарядилась в платье цвета баклажана с принтом в виде крупных молочных роз. Малинина выбрала закрытое платье длины мини с воротником стойкой.

Наследница музыканта Александра Малинина поддержала тренд на рукава-буфы во время бала в Великобритании, где и учится Устинья.

Отметим, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк тоже демонстрировала наряд с рукавами-буфами. Пышные рукава нравятся многим знаменитым модницам. Вот и Анна Заворотнюк похвасталась блузкой с баской и объемными рукавами.

«Талантливая! Очень красивая!», «Устиньюшка, красавица, так хочется слушать твое пение. И вас вместе с папой. Ваше исполнение доставляет огромную радость, наслаждение для души», «Устинья, очень красиво! Носите только платья», «Будущая прима», «Красотка!», – написали поклонники Устиньи.

Напомним, ранее Устинья Малинина занялась стендовой стрельбой. Вместе с подругами певица провела уикенд на свежем воздухе, занимаясь верховной ездой.

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