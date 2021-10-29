«Эта голубка»: Ксения Бородина призналась, за что точит зуб на Татьяну Тарасову

Звезда ТНТ принимает участие в «Ледниковом периоде» и не раз подвергалась критике от заслуженного тренера.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Их дуэт из выпуска в выпуск становится аутсайдером проекта.

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Армия фанатов Ксении Бородиной пристально следит за шоу и некоторые даже не сдерживают эмоций в адрес заслуженного тренера и бессменного члена жюри Татьяны Тарасовой. Они уверены, что Татьяна Анатольевна засуживает звезду «Дома-2» и слишком несправедлива.

Бородина прокомментировала отношение Тарасовой к ней у себя в микроблоге, отвечая на вопрос подписчика.

«У меня нет к ней негатива, кроме ситуации, когда она назвала меня «эта голубка». Я просто взрослая дама, это было некрасиво на мой взгляд», — призналась красотка.

В то же время, девушка подчеркнула: «Мы спокойно делаем свое дело, не любит и не любит, она и не обязана меня любить. Но наверное я ей не нравлюсь, это очевидно всем… переживем», — заметила философски теледива.

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