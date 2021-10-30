Маленький Дарт Вейдер: Анна Седокова нарядила сына в героя «Звездных войн»

Артистка порассуждала о самом жутком празднике в году.

Среди последних публикаций личного микроблога Анны Седоковой появилось фото ее второго ребенка на празднике Хеллоуин.

Анна нарядила мальчика Дарт Вейдером. Малыш позировал с любимым питомцем среди тыкв с разнообразными гримасами.

«Ни одна Маруська на детском празднике не пострадала. Рассказывайте, кем ваши дети были на празднике? А вы? Я вот ни кем в этом году. Аней Седоковой была. Помните, как сильно в негативе все были еще пару лет назад, когда этот праздник только начал обосновываться у нас», – вспомнила Седокова.

«А сейчас на фоне всего, что происходит, он кажется очень милым мероприятием. Так что, кем?», – поинтересовалась Анна.

«Гектор огонь», «Классное фото», «Зайчики такие», «Мило. Самый крутой персонаж за все время Хеллоуина, что я встречала», – восхитились сыном Седоковой поклонники певицы.

Напомним, ранее Анна Седокова перебралась в США. Артистка планирует зарабатывать в России и жить за океаном.

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