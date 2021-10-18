Жить в США, а зарабатывать в России: Анна Седокова перебралась за океан

Анна Седокова перебралась в США. За океаном работал ее молодой муж, 29-летний баскетболист Янис Тимма. Летом он играл в Summer League NBA 2021, а теперь тренируется и ждет новый контракт.

Анна продолжает выпускать новые альбомы, пишет песни, но главным ее заработком в пандемию стал собственный бренд одежды. Минувшей зимой она открыла еще одну точку по продаже в одном из столичных ТЦ. На вырученные средства Седокова купила две квартиры в Москве, правда, одну из них в ипотеку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Седокова уже жила в США, когда вышла замуж во второй раз за Максима Чернявского. Там же сейчас живет и вторая ее дочь, 10-летняя Моника.

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